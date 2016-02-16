95047

Biancavilla, condanna per armi e ricettazione

L’uomo, nell’ottobre del 2012, a seguito di perquisizione, fu arrestato in flagranza di reato dai militari della Compagnia di Paternò

A cura di Redazione Redazione
16 febbraio 2016 12:26
Biancavilla, condanna per armi e ricettazione -
Dintorni
Condividi

AMATA Antonino
AMATA Antonino
95047.it I carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato l’81enne Antonino Amata, del luogo, poiché destinatario di un ordine di esecuzione pena detentiva.
L’uomo, nell’ottobre del 2012, a seguito di perquisizione, fu arrestato in flagranza di reato dai militari della Compagnia di Paternò perché trovato in possesso di un fucile, poi risultato rubato, un revolver privo di matricola e marca e 44 cartucce cal. 7,65. Già condannato dai giudici etnei per “detenzione illegale di armi e ricettazione” dovrà espiare la pena residua di anni 2 e mesi 6 di reclusione ristretto nel proprio domicilio.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047