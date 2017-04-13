BIANCAVILLA: CONDANNATO A 3 ANNI PER DROGA
13 aprile 2017 13:28
I Carabinieri della Stazione di Biancavilla (CT) hanno arrestato il 38enne Giovanni TRINGALE, del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania.
L’uomo dovrà espiare la pena di anni 3 di reclusione poiché condannato dai giudici per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Catania il 9 ottobre 2010.
L’arrestato è stato relegato ai domiciliari in una comunità terapeutica della provincia etnea.
