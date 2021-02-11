BIANCAVILLA, CONTROLLI ANTICOVID, CHIUSO BAR IN VIA VITTORIO EMANUELE
I Carabinieri della Stazione di Biancavilla, insieme ai colleghi del 12° “Reggimento Sicilia” hanno effettuato un servizio per garantire il rispetto, da parte di esercenti commerciali e cittadini, delle vigenti norme governative finalizzate al contrasto della diffusione epidemica da Coronavirus. In via Vittorio Emanuele, in particolare, i militari hanno disposto la chiusura per 5 giorni di un bar poiché hanno verificato che venivano somministrate bevande oltre l’orario consentito, così sanzionando anche due clienti oltre il gestore dell’esercizio commerciale. Sempre in via Vittorio Emanuele, i militari hanno notato che un circolo ricreativo era aperto nonostante l’espresso divieto e, al suo interno, hanno trovato 7 soci ed il cassiere, tutti sanzionati, intenti a giocare a carte e guardare una partita di calcio in televisione e 3 di essi, espressamente, perché sprovvisti della mascherina di protezione.
Nel corso del controllo straordinario sono state inoltre:
- elevate 12 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada sottoponendo 2 veicoli a sequestro e fermo amministrativo,
- ritirando 2 documenti di guida e circolazione;
- sono stati controllati 5 esercizi commerciali;
- identificate 60 persone e controllati 38 veicoli.