BIANCAVILLA, CONTROLLI ANTICOVID, CHIUSO BAR IN VIA VITTORIO EMANUELE

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla, insieme ai colleghi del 12° “Reggimento Sicilia” hanno effettuato un servizio per garantire il rispetto, da parte di esercenti commerciali e cittadini, delle vigenti norme governative finalizzate al contrasto della diffusione epidemica da Coronavirus. In via Vittorio Emanuele, in particolare, i militari hanno disposto la chiusura per 5 giorni di un bar poiché hanno verificato che venivano somministrate bevande oltre l’orario consentito, così sanzionando anche due clienti oltre il gestore dell’esercizio commerciale. Sempre in via Vittorio Emanuele, i militari hanno notato che un circolo ricreativo era aperto nonostante l’espresso divieto e, al suo interno, hanno trovato 7 soci ed il cassiere, tutti sanzionati, intenti a giocare a carte e guardare una partita di calcio in televisione e 3 di essi, espressamente, perché sprovvisti della mascherina di protezione.

Nel corso del controllo straordinario sono state inoltre: