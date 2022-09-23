BIANCAVILLA: CONTROLLI IN DUE AUTOLAVAGGI, RINVENUTE SALE GIOCHI ABUSIVE. DENUNCE E SANZIONI.

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla, unitamente a personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Catania, hanno effettuato dei controlli ispettivi in due autolavaggi del luogo, volti a cont...

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla, unitamente a personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Catania, hanno effettuato dei controlli ispettivi in due autolavaggi del luogo, volti a contrastare il fenomeno della ludopatia e del gioco clandestino.

In particolare, a seguito delle verifiche, i militari hanno denunciato a piede libero i due titolari delle attività commerciali, tra loro imparentati, contestandogli nel contempo anche violazioni amministrative, per “esercizio di gioco d’azzardo”, “l’omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti”, nonché per aver posto a disposizione della clientela, apparecchi per il gioco non corrispondenti alle caratteristiche del TULPS.

A far scattare il deferimento alle Autorità Giudiziarie e Amministrativa, è stato l’aver rinvenuto, in due locali attigui agli autolavaggi, delle aree allestite a sale da gioco abusive, nelle quali erano stati installati complessivamente 8 apparecchi telematici per gioco d’azzardo (c.d. Totem), non collegati alla rete telematica del Monopolio e, quindi, non corrispondenti alle caratteristiche previste dalla specifica normativa.

I militari hanno proceduto al sequestro di tutte le apparecchiature, elevando ai titolari sanzioni amministrative per un totale di oltre 80 mila euro.