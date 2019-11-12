BIANCAVILLA, DETENEVA UNA PISTOLA CLANDESTINA: ARRESTATO
I Carabinieri della Stazione di Biancavilla, in esecuzione di un’ordinanza per l’esecuzione di pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, hanno arrestato il 69enne Salvatore Santangelo, del posto.
I militari infatti nel febbraio dello scorso anno, a seguito degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso di una breve ma proficua attività info investigativa, avevano effettuato una perquisizione domiciliare a carico dell’uomo a seguito della quale rinvenivano, occultata in un ovile di pertinenza dell’abitazione dell’uomo, una pistola recante il numero di matricola abraso, nonché il relativo munizionamento.
Tale attività quindi, compendiata dai militari all’autorità giudiziaria, ha adesso determinato l’adozione del provvedimento.
L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.