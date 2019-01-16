BIANCAVILLA: DEVE SCONTARE 10 ANNI, 6 MESI E 20 GIORNI PER CUMULO DI PENE, IN MANETTE
I Carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato il 39enne Giovanni Tringale, del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale etneo.
A cura di Redazione
16 gennaio 2019 11:55
I Carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato il 39enne Giovanni Tringale, del posto,
L’uomo, già condannato dai giudici per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, dovrà scontare un cumulo pene equivalente a 10 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.