95047

BIANCAVILLA: DEVE SCONTARE 10 ANNI, 6 MESI E 20 GIORNI PER CUMULO DI PENE, IN MANETTE

I Carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato il 39enne Giovanni Tringale, del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale etneo.L’uomo, già condannato dai...

A cura di Redazione Redazione
16 gennaio 2019 11:55
BIANCAVILLA: DEVE SCONTARE 10 ANNI, 6 MESI E 20 GIORNI PER CUMULO DI PENE, IN MANETTE -
Dintorni
Condividi

I Carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato il 39enne Giovanni Tringale, del posto,

BIANCAVILLA: DEVE SCONTARE 10 ANNI, 6 MESI E 20 GIORNI PER CUMULO DI PENE, IN MANETTE
BIANCAVILLA: DEVE SCONTARE 10 ANNI, 6 MESI E 20 GIORNI PER CUMULO DI PENE, IN MANETTE
in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale etneo.




L’uomo, già condannato dai giudici per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, dovrà scontare un cumulo pene equivalente a 10 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047