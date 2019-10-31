BIANCAVILLA: DONNA INVESTITA A MARCIA INDIETRO BATTE LA TESTA E MUORE

Una donna è morta dopo essere stata travolta da un’auto a Biancavilla, nel Catanese. Fatali sono state per la 72enne le ferite riportate dopo il tragico impatto avvenuto in via Giulio Verne attorno al...

Una donna è morta dopo essere stata travolta da un’auto a Biancavilla, nel Catanese. Fatali sono state per la 72enne le ferite riportate dopo il tragico impatto avvenuto in via Giulio Verne attorno alle 11 di oggi.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto avrebbe travolto l’anziana compiendo una manovra in retromarcia. La donna avrebbe sbattuto violentemente la testa sull’asfalto morendo sul colpo. L’arrivo di un’ambulanza del 118 e del personale sanitario, che ha tentato la rianimazione, non sono serviti a salvarla.

Sul posto anche la polizia municipale di Biancavilla e i carabinieri della locale stazione. Al vaglio degli inquirenti eventuali testimonianze e telecamere di sorveglianza.