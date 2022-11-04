Biancavilla. Dramma in Ospedale. Un quarantenne si lancia nel vuoto

Un 42enne, paziente dell’Ospedale di Biancavilla, nelle prime ore del mattino, si è lanciato nel vuoto da un balcone del Presidio. Inutili i soccorsi dei sanitari. Per lui nulla da fare.Non sono ancor...

Un 42enne, paziente dell’Ospedale di Biancavilla, nelle prime ore del mattino, si è lanciato nel vuoto da un balcone del Presidio. Inutili i soccorsi dei sanitari. Per lui nulla da fare.

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato l’uomo a compiere il gesto estremo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Avviati anche approfondimenti interni sull’accaduto.

«Esprimo il nostro sgomento e il dolore in seguito al tragico evento verificatosi questa mattina - dichiara il direttore medico del Presidio, Mario Patanè -. Siamo vicini ai familiari ai quali assicuriamo tutto il nostro supporto. Voglio inoltre ringraziare i Carabinieri per il loro tempestivo intervento».