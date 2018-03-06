BIANCAVILLA: Droga e soldi nascosti in auto, arrestato 24 enne

BIANCAVILLA: Droga e soldi nascosti in auto

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza il biancavillese Antonio Galvagno, già gravato da precedenti penali specifici, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La notte scorsa i militari di pattuglia, conoscendo l’humus criminale operante nel territorio biancavillese, hanno riconosciuto e fermato il giovane biancavillese mentre era a bordo di una Peugeot 106, condotta senza patente di guida poiché mai conseguita, mentre percorreva Viale Europa.

All’atto del controllo Galvagno tentava goffamente di disfarsi di alcuni involucri recuperati immediatamente dai carabinieri e contenenti 55 grammi di marijuana e due dosi di cocaina.

La successiva perquisizione dell’abitacolo del mezzo consentiva anche di rinvenire 180 euro in contanti, ritenute l’illecito introito dell’attività di spaccio.

La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.