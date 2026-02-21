Biancavilla e Santa Maria di Licodia, controlli straordinari della Polizia: 72 persone identificate e sanzioni per 2.500 euro

La Polizia di Stato ha eseguito un controllo straordinario nel territorio dei comuni di Biancavilla e Santa Maria di Licodia, nell’ambito del piano predisposto dalla Questura di Catania per intensificare gli accertamenti finalizzati a prevenire e contrastare episodi di criminalità e fenomeni di illegalità diffusa.

La vasta attività di pattugliamento, coordinata dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, svolta con il supporto degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, ha riguardato ancora una volta le zone alle falde dell’Etna.

L’attenzione dei poliziotti si è concentrata, in questo caso, nel territorio di Biancavilla e Santa Maria di Licodia, con una serie di controlli mirati volti a presidiare punti strategici e punti d’accesso nei due paesi, in cui sono stati istituiti posti di controllo fissi e itineranti.

Un’azione di prevenzione e di deterrenza è stata espletata nelle zone periferiche delle due comunità per scongiurare casi di reati contro la persona e contro il patrimonio.

Nelle aree maggiormente trafficate, invece, i poliziotti hanno verificato l’osservanza delle norme del Codice della strada, per bloccare sul nascere comportamenti scorretti alla guida, in grado di compromettere la sicurezza dei pedoni e degli utenti della strada.

Complessivamente, sono state identificate 72 persone, di cui 4 con precedenti, e sono stati controllati 36 veicoli, tra auto e scooter, comminando sanzioni amministrative per circa 2.500 euro.

In particolare, alcuni conducenti sono stati sorpresi alla guida privi della copertura assicurativa per la responsabilità civile, per cui si è provveduto al sequestro amministrativo del veicolo, mentre altri sono risultati sprovvisti della revisione periodica del mezzo e, pertanto, si è proceduto alla sospensione dalla circolazione stradale. Altri automobilisti sono stati sanzionati perché non avevano i documenti al seguito.

Ulteriori azioni di controllo nel territorio di competenza del Commissariato di Adrano sono già in programma nei prossimi giorni.