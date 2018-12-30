BIANCAVILLA: ESCURSIONISTA SI PERDE SULL'ETNA, RITROVATO E SOCCORSO

I finanzieri del Soccorso Alpino di Nicolosi, con l'ausilio di un elicottero hanno soccorso sull'Etna a quota 1960 metri un escursionista che si era smarrito. L'uomo, che aveva deciso di passare la no...

I finanzieri del Soccorso Alpino di Nicolosi, con l'ausilio di un elicottero hanno soccorso sull'Etna a quota 1960 metri un escursionista che si era smarrito. L'uomo, che aveva deciso di passare la notte sull'Etna, nelle prime ore della mattinata, riavviandosi verso la propria autovettura, non era riuscito più a trovare il giusto sentiero di ritorno e quindi dopo aver vagato per qualche ora, spaventato e colto dal freddo ha deciso, alle 5.45 circa, di chiamare i soccorsi. Le ricerche, che si sono protratte per circa due ore, si sono concluse con il ritrovamento del disperso all'interno del demanio Filiciusa Milia nei pressi del Rifugio San Gualberto, nel territorio del comune di Biancavilla (CT). Un gruppo di 38 Scout, invece, si era smarrito ieri nel palermitano, nel bosco della Moarda che sovrasta la zona di Altofonte. Sono state avviate le ricerche inviando personale dei distaccamenti forestali di Piana degli Albanesi e di Palermo-Villagrazia. Di sera i forestali hanno individuato il gruppo di ragazzi che stanchi e infreddoliti sono stati riportati al campo base.