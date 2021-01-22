BIANCAVILLA: ESPONENTE CLAN CATANESE CONDANNATO PER TRAFFICO DI DROGA

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato il 46enne catanese Salvatore BONCALDO, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.L’uomo, già sottoposto...

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato il 46enne catanese Salvatore BONCALDO, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari in una comunità di Biancavilla, è stato condannato dai giudici etnei ad anni 8 e mesi 6 di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, reati commessi nel capoluogo etneo dal mese di ottobre 2013 al mese di giugno 2014 nelle vesti di appartenente al gruppo criminale dei “Sardo”, articolazione del clan mafioso dei “Cappello-Bonaccorsi” di Catania.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Enna.