BIANCAVILLA: Evade dai domiciliari, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza il 24enne Antonio GALVAGNO del posto, poiché ritenuto responsabile di evasione.

I militari di pattuglia la scorsa notte durante il controllo del territorio lo hanno riconosciuto e fermato mentre a piedi percorreva una strada del centro cittadino, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto.

L’arrestato, in attesa di giudizio, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.