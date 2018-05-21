BIANCAVILLA: Evade dai domiciliari, arrestato
A cura di Redazione
21 maggio 2018 14:02
I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza il 24enne Antonio GALVAGNO del posto, poiché ritenuto responsabile di evasione.
I militari di pattuglia la scorsa notte durante il controllo del territorio lo hanno riconosciuto e fermato mentre a piedi percorreva una strada del centro cittadino, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto.
L’arrestato, in attesa di giudizio, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.