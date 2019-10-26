BIANCAVILLA, EVADE DAI DOMICILIARI PER MALTRATTARE LA MOGLIE: ARRESTATO E TRASFERITO IN CARCERE

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato un rumeno di 40 anni, ma residente in quel comune, nella flagranza del reato di evasione.L’uomo, in particolare, già gravato dalla misura ca...

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato un rumeno di 40 anni, ma residente in quel comune, nella flagranza del reato di evasione.

L’uomo, in particolare, già gravato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito di un procedimento a suo carico per maltrattamenti in famiglia, aveva deciso di “intervenire” ancora una volta nei confronti della moglie ritenendo che ella avesse allacciato una nuova relazione sentimentale e, pertanto, violando la misura detentiva ha lasciato al propria abitazione per recarsi minacciosamente dalla donna la quale, intimorita, ha immediatamente avvisato i carabinieri.

L’uomo, riuscendo ad entrare all’interno dello stabile in cui è ubicato l’appartamento della donna ha iniziato a gridare, sulle scale condominiali, rivolgendole vibranti note di disappunto sul suo comportamento a suo dire troppo “emancipato”, per fortuna sedate sul nascere dai militari nel frattempo giunti sul posto.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.