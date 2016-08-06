Biancavilla, fermato l'autore del tentato omicidio

Il movente da ricercare in motivi passionali: indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Paternò

95047.it Il resoconto dei fatti, ricostruito dagli investigatori:

I carabinieri della Compagnia di Paternò unitamente ai militari della Stazione di Biancavilla hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di LA DELFA Marcello, 35enne pregiudicato, per il tentato omicidio di Antonio ERBA, 27enne, commesso per motivi passionali. Il fatto, avvenuto a Biancavilla alle ore 13 circa del 05.08.2016 nei pressi di via Etnea, è l’apice di un’intricata vicenda sentimentale costituita da gelosie e minacce ripetute nel tempo che ha condotto il LA DELFA a sparare contro l’ERBA, che pare avesse una relazione sentimentale con la moglie dell’arrestato. I tre colpi esplosi da una pistola presumibilmente a “tamburo” hanno raggiunto il ventisettenne, causandogli gravi danni e mettendolo in pericolo di vita. I militari, allertati da una chiamata alla centrale operativa che segnalava l’esplosione di colpi di arma da fuoco, prontamente si sono recati sul luogo dell’accaduto riuscendo a captare dalla vittima le prime informazioni utili al fine di identificare l’autore del delitto. Immediatamente, i militari si sono messi sulle tracce del LA DELFA, il quale si rendeva irreperibile. Le ricerche, effettuate con ogni mezzo e senza sosta, consentivano il rintraccio dell’arrestato in località Giardini Naxos, ove veniva bloccato con la pronta collaborazione dei Carabinieri della Compagnia di Taormina. Il LA DELFA, successivamente, è stato condotto al Comando Provinciale Carabinieri di Catania dove a seguito di ulteriori accertamenti, espletate le formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto nel carcere di Catania Piazza Lanza in attesa della convalida del fermo da parte del Gip.