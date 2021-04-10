BIANCAVILLA: FESTA IN CASA IN PIENA ZONA ROSSA, SANZIONATI 7 GIOVANI

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, nel quadro delle attività finalizzate a garantire il massimo recepimento da parte della popolazione e degli esercenti delle disposizioni governative in materi...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, nel quadro delle attività finalizzate a garantire il massimo recepimento da parte della popolazione e degli esercenti delle disposizioni governative in materia di prevenzione dalla diffusione epidemica, hanno realizzato un controllo straordinario del territorio sulla scorta delle direttive prefettizie recepite dal Comando Provinciale.

In particolare, pertanto, l’attività svolta dal comando dell’Arma del comprensorio palagonese è stata principalmente indirizzata al coinvolgimento della popolazione all’osservanza delle norme ministeriali, nonché della relativa consigliata profilassi igienico sanitaria.

Nel corso del servizio sono state identificate 120 persone, a bordo di 78 veicoli, e controllati 8 esercizi commerciali, sanzionando complessivamente 13 persone per violazioni della normativa anti-covid e contestando 7 sanzioni amministrative per trasgressioni al Codice della Strada.

In particolare i militari della Stazione di Biancavilla hanno elevato 7 sanzioni amministrative, per complessivi 2.800 euro, nei confronti di altrettanti giovani che avevano organizzato una festa privata, in totale spregio della “zona rossa” istituita lo scorso 29 marzo, nel comune etneo.