BIANCAVILLA, GLI DANNO APPUNTAMENTO PER “CHIARIRE” E LO AGGREDISCONO: 2 DENUNCIATI

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla (CT) hanno denunciato, per i reati di lesioni e minacce in concorso, due giovani 18enni di Santa Maria di Licodia, presunti responsabili del ferimento di un minore di anni 17 avvenuto in quel centro cittadino la sera di sabato 4 giugno.

La lite, maturata per motivi sentimentali, è iniziata con uno scambio di messaggi e un appuntamento chiarificatore che è degenerato in una aggressione da parte dei due maggiorenni nei confronti del minore.

Quest’ultimo, ferito, è stato visitato dai medici dell’Ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla ove è stato giudicato guaribile con 5 giorni di prognosi. Il grave quadro indiziario così emerso, supportato da concreti elementi di riscontro acquisiti all’esito delle attività investigative e dell’ascolto della vittima, originaria di Biancavilla, in una fase procedimentale comunque caratterizzata dalla non integrazione del contradittorio delle parti, ha permesso ai Carabinieri di Biancavilla di identificare i due maggiorenni, denunciandoli all’Autorità Giudiziaria.