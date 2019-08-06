BIANCAVILLA: IN AUTO CON 600 GRAMMI DI DROGA, ARRESTATI DUE GIOVANI

I carabinieri della stazione di Biancavilla e del Nucleo operativo della Compagnia di Paternò, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza due giovani, M.N.G. di 27 a...

I carabinieri della stazione di Biancavilla e del Nucleo operativo della Compagnia di Paternò, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza due giovani, M.N.G. di 27 anni e V.S. di 23 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due erano a bordo di una Mercedes classe B e transitavano dalla zona “Cippo” di Biancavilla. Controllati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di 600 grammi di marijuana.

Dopo le formalità di rito i due sono stati posti ai domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria.