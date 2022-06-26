95047

BIANCAVILLA. IN FIAMME CAMION DI UNA DITTA TRASPORTI

A cura di Redazione Redazione
26 giugno 2022 20:23
I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano del Comando Provinciale di Catania, nel pomeriggio di oggi, sono intervenuti in via del Trebbiatore a Biancavilla, per l’incendio di un autoarticolato Eurocargo 75, che si trovava scarico e parcheggiato all’interno di una ditta di trasporti.

Al momento non sono note le cause dell’incendio.

Non si registrano feriti a causa dell’incendio.

