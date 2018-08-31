BIANCAVILLA: INCIDENTE AUTO-SCOOTER IN VIA CRISTOFORO COLOMBO - INTERVIENE L’ELISOCCORSO

Brutto incidente quello avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 15, a Biancavilla, in Via Cristoforo Colombo nel centro cittadino.

Per cause ancora in fase di accertamento un’automobile ed uno scooter si sono scontrati.

Sul posto, è intervenuto anche l’elisoccorso , presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Biancavilla che stanno ricostruendo l’accaduto, effettuando i rilievi del caso, e stanno regolando la circolazione stradale su entrambi i sensi di marcia.