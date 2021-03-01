BIANCAVILLA: INCIDENTE AUTO SI RIBALTA SU UN LATO

FLASHIncidente intorno alle ore 13 in Via San Filippo a Biancavilla.Un uomo alla guida di un furgone, probabilmente per malore dell’autista è andata a sbattere contro un auto e si è ribaltata su un...

A cura di Redazione 01 marzo 2021 13:49

