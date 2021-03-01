BIANCAVILLA: INCIDENTE AUTO SI RIBALTA SU UN LATO

95047

01 marzo 2021 13:49
News
FLASH

Incidente intorno alle ore 13 in Via San Filippo a Biancavilla.

Un uomo alla guida di un furgone,  probabilmente per  malore dell’autista è andata a sbattere contro un auto e si è ribaltata su un fianco.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuna grave conseguenza per l'uomo che in via precauzionale è stato trasportato ospedale per le cure del caso.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il veicolo, e gli uomini della Polizia Municipale Locale per gli accertamenti del caso.

 

