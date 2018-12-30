BIANCAVILLA: INCIDENTE MORTALE, LA VITTIMA È GABRIELE, APPENA 17ENNE

***AGGIORNAMENTO***Ha appena 17 anni il giovane che stamani, poco prima delle 8, si è scontrato frontalmente con un furgoncino Fiat Doblò mentre si trovava in sella al suo scooter Honda Sh.La vittima...

***AGGIORNAMENTO***

Ha appena 17 anni il giovane che stamani, poco prima delle 8, si è scontrato frontalmente con un furgoncino Fiat Doblò mentre si trovava in sella al suo scooter Honda Sh.

La vittima è Cristoforo Gabriele Di Primo, biancavillese, morto poco dopo l’impatto.

Il sindaco Antonio Bonanno ha pubblicato un messaggio di vicinanza alla famiglia: «Sono profondamente addolorato per la triste e drammatica notizia di questa mattina.

È davvero difficile trovare le parole dinanzi ad una tragedia simile: che strappa dalla nostra comunità un figlio di appena 17 anni. Ciao Gabriele. La mia vicinanza ed il mio abbraccio alla famiglia».

Grave incidente stradale a Biancavilla. Nelle prime ore della mattinata un ragazzo, è morto in seguito a uno scontro tra il suo scooter e un furgone sulla statale provinciale 156 in territorio di Biancavilla.

Il giovane, viaggiava in sella al suo veicolo che per cause in via di accertamento è andato a scontrarsi con l'altro mezzo Nulla da fare per il giovane che è morto sul colpo, sul posto è intervenuta la polizia municipale per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Sul posto la Polizia Municipale di Biancavilla e un’ambulanza del 118.

IN AGGIORNAMENTO