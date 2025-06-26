BIANCAVILLA. INCIDENTE SULLA SS284, SCONTRO AUTO SCOOTER, SOCCORSI SUL POSTO
BIANCAVILLA – Un grave incidente si è verificato intorno alle ore 11:30 di oggi, 26 giugno 2025, lungo la Strada Statale 284, nel tratto che attraversa il territorio di Biancavilla, nei pressi della zona dove è stato recentemente installato lo spartitraffico.
Secondo le prime informazioni in nostro possesso, per cause ancora in fase di accertamento da parte degli enti competenti, si è verificato un violento scontro tra un’autovettura e uno scooter.
Ad avere la peggio è stato lo scooterista, che è caduto rovinosamente sull’asfalto, riportando ferite la cui gravità non è ancora stata precisata.
Sul posto è intervenuta prontamente un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo in ospedale.
A seguito dell’incidente, il traffico lungo la SS 284 sta subendo forti rallentamenti in entrambe le direzioni. Le forze dell’ordine sono al lavoro per gestire la viabilità e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Seguiranno aggiornamenti.