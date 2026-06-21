Biancavilla, investe un giovane e scappa: identificato il pirata della strada

Le indagini dei Carabinieri di Adrano hanno permesso di identificare il conducente che si era allontanato dopo l'incidente. Per lui anche il ritiro della patente.

I Carabinieri della stazione di Adrano, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, hanno denunciato un 45enne del posto ritenuto responsabile di “omissione di soccorso a seguito di un sinistro stradale con feriti”.

È stato pertanto identificato, il conducente dell’utilitaria che a metà maggio scorso aveva provocato a Biancavilla un incidente stradale, allontanandosi in tutta fretta dal luogo del sinistro e non prestando soccorso alla vittima.

Sul viale dei Fiori, luogo del fatto, era rimasto ferito un 23enne adranita il quale, in seguito all’impatto, aveva riportato lesioni per le quali si era reso necessario il trasporto al Pronto Soccorso dell’Ospedale.

Il giovane era stato poi dimesso dal nosocomio per aver riportato lesioni personali giudicate guaribili da personale medico sanitario in 20 giorni.

Le attività di indagini, effettuate dai Carabinieri di Adrano, hanno permesso di dare un nome al pirata della strada che, identificato compiutamente per il 45enne, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

All’uomo è stata anche ritirata la patente per il successivo provvedimento di sospensione.