Biancavilla, lascia il telefono su uno scaffale e sparisce: denunciata 51enne di Adrano

Smartphone da oltre 600 euro rubato in un negozio. I Carabinieri individuano la presunta responsabile grazie alle telecamere e restituiscono il telefono alla proprietaria.

È bastato un momento di distrazione, con il telefono temporaneamente appoggiato su uno scaffale, perché una normale giornata di acquisti si trasformasse in una spiacevole sorpresa. La proprietaria, accortasi della scomparsa del proprio smartphone, ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di Biancavilla, dando così avvio agli accertamenti che hanno consentito di individuare la presunta responsabile e recuperare il dispositivo.

La vicenda si è verificata all’interno di un esercizio commerciale situato in viale dei Fiori, dove una 54enne del posto aveva temporaneamente poggiato il proprio telefono cellulare, uno smartphone del valore di oltre 600 euro. Tuttavia, è bastato un attimo di distrazione e il telefono era stato rubato.

Ricevuta la denuncia, i militari dell’Arma hanno avviato le verifiche per ricostruire l’accaduto, procedendo anche all’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. L’analisi dei filmati, unita alla profonda conoscenza del territorio e delle persone che lo frequentano, ha consentito ai Carabinieri di riconoscere la presunta autrice del furto in una 51enne, residente ad Adrano.

Gli accertamenti hanno quindi permesso di risalire alla donna che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il telefono è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria, che ha così potuto rientrare in possesso del proprio dispositivo.

L’attività svolta testimonia l’importanza della tempestiva denuncia e del lavoro investigativo condotto dai Carabinieri, che attraverso l’esame degli elementi disponibili, la valorizzazione delle immagini di videosorveglianza e la conoscenza del contesto locale possono ricostruire anche episodi di furto apparentemente di minore entità, tutelando le vittime e contribuendo al contrasto dei reati contro il patrimonio.