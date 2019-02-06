BIANCAVILLA: LE TELECAMERE DEL COMUNE INCASTRANO LO "SPORCACCIONE" DI TURNO

Le telecamere mobili piazzate dal Comune di lo hanno beccato proprio mentre scaricava la sua immondizia su piazza Sant’Orsola. Gli agenti della Polizia municipale hanno visionato il filma...

Le telecamere mobili piazzate dal Comune di #Biancavilla lo hanno beccato proprio mentre scaricava la sua immondizia su piazza Sant’Orsola. Gli agenti della Polizia municipale hanno visionato il filmato e notificato il verbale all’ennesimo “sporcaccione” di turno.

Un filmato e un intervento che parlano più di qualsiasi parola. L’avevo detto e lo ribadisco con forza: si cambia registro perchè gesti di questo tenore non possono restare impuniti.



Dobbiamo proseguire sulla strada della raccolta #differenziata che sta toccando picchi importantissimi e non nello sporcare senza alcun ritegno.

La nostra azione assieme a quella dei vigili e della Forze dell’ordine prosegue incessante e senza sosta.

Biancavilla non tollererà più vicende di questo tenore: ne va del nostro decoro.

E della nostra stessa vivibilità.