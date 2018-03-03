95047

BIANCAVILLA: In manette una 43enne per spaccio

I carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato Grazia Lucia Muscia, 43enne del luogo, su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale della Procura della Repubblica di Catania.

La donna dovrà espiare la pena residua di 4 anni e 2 mesi di reclusione poiché riconosciuta colpevole del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, reato commesso a Biancavilla nel 2006.

L’arrestata, espletate le formalità di rito, è stata rinchiusa nel carcere di Catania Piazza Lanza, come disposto dall’autorità giudiziaria.

 

