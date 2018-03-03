BIANCAVILLA: In manette una 43enne per spaccio
BIANCAVILLA: In manette una 43enne per spaccio
A cura di Redazione
03 marzo 2018 12:46
I carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato Grazia Lucia Muscia, 43enne del luogo, su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale della Procura della Repubblica di Catania.
BIANCAVILLA: In manette una 43enne per spaccio
La donna dovrà espiare la pena residua di 4 anni e 2 mesi di reclusione poiché riconosciuta colpevole del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, reato commesso a Biancavilla nel 2006.
L’arrestata, espletate le formalità di rito, è stata rinchiusa nel carcere di Catania Piazza Lanza, come disposto dall’autorità giudiziaria.