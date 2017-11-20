BIANCAVILLA: NON RISPETTA LA SORVEGLIANZA SPECIALE, ARRESTATO
A cura di Redazione
20 novembre 2017 12:09
I carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato Mario Venia, 42enne, del luogo, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Catania.
L’uomo è stato condannato a scontare la pena di 4 mesi di reclusione
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.