I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 25enne Salvatore AMATO di Biancavilla, poiché ritenuto responsabile di detenzione di arma clandestina, detenzione illegale d...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 25enne Salvatore AMATO di Biancavilla, poiché ritenuto responsabile di detenzione di arma clandestina, detenzione illegale di armi comuni da sparo nonché munizionamento comune e da guerra.

BIANCAVILLA: OCCULTAVA NEL SOTTOTETTO ARMI E MUNIZIONI: ARRESTATO

Ieri sera, gli uomini del Nucleo Operativo, al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa, hanno fatto irruzione nell’abitazione del reo a Biancavilla luogo in cui, previa perquisizione sono state rinvenute e sequestrate: 1 pistola semiautomatica cal. 9 modificata, munita di serbatoio; 1 pistola semiautomatica a salve cal. 8 mm., priva di tappo rosso, munita di serbatoio; 1 confezione contenente 14 munizioni cal. 380; 2 confezioni contenenti complessivamente 60 munizioni cal. 22.Le armi e le munizioni erano state abilmente occultate dal giovane biancavillese nell’intercapedine esistente tra le tegole e la struttura in legno del tetto che le sorregge.La pistola cal. 9, perfettamente funzionante, nei prossimi giorni sarà inviata agli esperti del R.I.S. di Messina per esser sottoposta ad esami tecnico-balistici che ne potrebbero stabilire l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.L’arrestato, come disposto dall’A.G., è stato relegato agli arresti domiciliari.