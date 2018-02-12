BIANCAVILLA: Occultavano un’arma clandestina, in manette padre e figlio

BIANCAVILLA: Occultavano un’arma clandestina

I Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza il 67enne Salvatore SANTANGELO e il 45enne Alfio SANTANGELO, poiché ritenuti responsabili di concorso in detenzione di arma clandestina, detenzione illegale di munizionamento e ricettazione.

I militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” durante uno dei tanti servizi svolti nelle aree rurali alla ricerca di latitanti ed armi, in Contrada Erbe Bianche, agro di Biancavilla, si sono imbattuti in una serie di casolari, adibiti all’allevamento di ovini, bovini e pollicoltura, dove all’interno di uno di questi hanno scovato e sequestrato, occultati sotto dei tavelloni di legno all’interno di un sacco di Iuta, 1 fucile semiautomatico “FRANCHI” cal.12, con la matricola abrasa e 25 cartucce a piombo cal.12.L’arma nei prossimi gironi sarà inviata agli esperti del R.I.S. di Messina per gli esami tecnico-balistici che potrebbero svelarne la provenienza e l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.Gli arrestati, in attesa dell’udienza di convalida, sono stati relegati agli arresti domiciliari.