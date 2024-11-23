BIANCAVILLA, PADRE E BAMBINO DI 4 ANNI INVESTITI NEL PARCHEGGIO DI UN SUPERMERCATO

Biancavilla, 23 novembre – Tragedia sfiorata questa mattina nel parcheggio del supermercato Decò, situato in viale dei Fiori. Un padre e il suo bambino di 4 anni sono stati investiti da un'auto mentre...

Biancavilla, 23 novembre – Tragedia sfiorata questa mattina nel parcheggio del supermercato Decò, situato in viale dei Fiori. Un padre e il suo bambino di 4 anni sono stati investiti da un'auto mentre si trovavano nel piazzale.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è stato colpito direttamente, riportando ferite agli arti inferiori e al lato sinistro del torace.

Il bambino, che si trovava all'interno di un carrello della spesa, è stato sbalzato fuori a seguito dell'impatto, finendo sul cofano del veicolo. Fortunatamente, il piccolo è rimasto stabile e non ha riportato gravi lesioni.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi del 118 con due ambulanze che hanno trasportato entrambi i feriti all'ospedale San Marco di Catania per ulteriori accertamenti. Al momento non si hanno informazioni precisi

Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell'incidente per chiarire le responsabilità.