BIANCAVILLA: PER SEMINARE I CC LANCIANO SULL’ASFALTO IL CANCELLO RUBATO: ARRESTATI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza gli adraniti Rino FURNÒ di anni 41 e Domenico LA VILLA di anni 53, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

La scorsa notte i correi, a bordo di un furgone Iveco Daily ed attrezzati con flex, martello e giravite, si sono recato in contrada Paratore nel comune di Biancavilla per ivi asportare un cancello in ferro battuto posto a protezione di un fondo agricolo.

A scombinare i piani dei malviventi una pattuglia del radiomobile che li ha intercettati sulla S.P. 122 con il cancello caricato sul mezzo che gli stessi, vedendosi inseguiti, hanno fatto cadere sull’asfalto rischiando di colpire la gazzella.

Grazie alla prontezza di riflessi del conduttore dell’auto di servizio, che ha evitato l’impatto, i carabinieri sono comunque riusciti a raggiungere, bloccare ed ammanettare i fuggitivi recuperando successivamente anche la refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario.

Gli attrezzi utilizzati alla commissione del furto sono stati sequestrati, mentre gli arrestati attenderanno la direttissima agli arresti domiciliari.