BIANCAVILLA, PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO E SI RIBALTA: MIRACOLOSAMENTE ILLESO

Paura a Biancavilla per un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi , 02 Maggio 2025 lungo via Maria Santissima Addolorata, l’arteria che collega l’ospedale cittadino allo svincolo per la Statale 284. .Un giovane, alla guida della propria auto, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada in salita, urtando violentemente un muretto laterale che delimita il marciapiede.

L’impatto ha provocato il ribaltamento dell’auto, che si è fermata con le ruote all’aria.

Fortunatamente, il conducente è uscito illeso dal veicolo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi del caso e regolato la viabilità nella zona.