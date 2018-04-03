BIANCAVILLA: Picchia la moglie e finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza un impiegato del posto di 37 anni, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza...

A seguito di segnalazione per lite familiare pervenuta al 112, i militari sono intervenuti nell’abitazione della coppia, accertando la responsabilità a carico del coniuge responsabile di aver sottoposto la moglie, di anni 35, a maltrattamenti fisici e verbali; riscontrando inoltre violenze e minacce dirette a costringere la vittima a subire atti sessuali contro la di lei volontà.

A causa dell’aggressione subita la vittima è stata visitata al pronto soccorso dell’Ospedale “Maria SS. Addolorata” di Biancavilla per “politrauma da riferita aggressione”, con prognosi di giorni 5 s.c.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.