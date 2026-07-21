Biancavilla, pistola modificata e munizioni in casa: arrestato 42enne

L’arma, una pistola a salve calibro 9 PAK modificata, è stata trovata insieme a 15 cartucce grazie anche al fiuto del cane dei Carabinieri.

n’arma clandestina potenzialmente letale è stata sequestrata dai Carabinieri della Stazione di Biancavilla, che hanno arrestato un 42enne residente in paese al termine di una mirata attività investigativa condotta con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi. L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi predisposti dall’Arma per contrastare la diffusione di armi illegali e rafforzare la sicurezza sul territorio.

In particolare, i Carabinieri hanno scorto strani movimenti presso l’abitazione dell’uomo, situata nel centro storico del paese, quindi hanno deciso di tenerlo d’occhio. Dopo aver svolto alcuni servizi di osservazione in modalità “discreta”, per avere riscontro alle loro ipotesi investigative, hanno organizzato una perquisizione avvalendosi dell’infallibile fiuto del cane addestrato alla ricerca di armi e munizioni.

Ed anche in questa occasione, il pastore tedesco dell’Arma ha aiutato i Carabinieri a rinvenire una pistola a salve calibro 9 PAK, risultata alterata mediante modifiche idonee ad aumentarne la capacità offensiva e renderla, perciò, potenzialmente letale.

L’arma è stata sequestrata unitamente al caricatore, che conteneva 4 cartucce calibro 7.65, e ad ulteriori 11 munizioni dello stesso calibro rinvenute durante le operazioni di controllo.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune, con permanenza domiciliare dalle 20:00 fino alle 06:00 del mattino, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.