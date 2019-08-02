I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno tratto in arresto i fratelli pregiudicati BONANNO Giuseppe cl. 97 e cl.99 e due minorenni tutti del posto in esecuzione di una ordinanza custodia cau...

BIANCAVILLA, RAPINA A 94ENNE E AL NIPOTE ARRESTATI DUE FRATELLI E DUE MINORENNI

due minorenni tutti del posto in esecuzione di una ordinanza custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania per rapina aggravata e lesioni personali aggravate.

Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività investigativa della Stazione Carabinieri a seguito della rapina subita da un anziano di 94 anni lo scorso mese di maggio dove gli arrestati si erano introdotti nell’abitazione del vecchietto rompendo una finestra e, dopo averlo minacciato, si appropriavano di 60 euro che la vittima aveva in tasca e alcuni suoi abiti e accessori.

Sentite le urla del povero vecchietto accorreva in suo aiuto il nipote che opponendosi ai rapinatori che volevano garantirsi la fuga riceveva numerosi calci e pugni che gli provocavano lesioni guaribili in 30 giorni e veniva anch’egli rapinato di 50 euro che aveva addosso.

I fratelli rapinatori, dopo le formalità di rito sono stati tradotti presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza, mentre i minorenni al centro di accoglienza etneo come disposto dalle Autorità Giudiziaria.