I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato la 25enne Virginia MARCELLINO di Adrano (CT), poiché ritenuta responsabile di furto aggravato.

BIANCAVILLA: RAZZIA FARMACIA IN VIALE DEI FIORI, IN MANETTE 25ENNE DI ADRANO

Era entrata nella “Farmacia del Viale” dove, con la solita maestria, aveva rubato medicinali e prodotti per la cosmetica (circa 700 euro il valore commerciale) per poi allontanarsi con estrema nonchalance.

I proprietari dell’esercizio, accortisi dell’ammanco dei prodotti, hanno chiesto aiuto ai carabinieri che, avvalendosi delle immagini registrate dalle telecamere attive all’interno della farmacia, hanno riconosciuto l’autrice del reato, già nota per le sue pregresse scorribande.

I militari, procedendo ad una perquisizione in casa della donna, pur non trovando la refurtiva (già se ne era sbarazzata) l’hanno potuta inchiodare alle proprie responsabilità mediante il rinvenimento e sequestro degli abiti utilizzati durante il furto.

Prova utilizzata dal giudice per convalidare l’arresto e disporre la traduzione dell’arrestata ai domiciliari.