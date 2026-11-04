AIUTATECI A CONDIVIDERE Biancavilla, scomparso un giovane di 21 anni: appello dei familiari e del sindaco

Non si hanno notizie di Alfredo Pelleriti da questa mattina. Il sindaco Antonio Bonanno lancia un appello ai cittadini e annuncia l'attivazione di una squadra di ricerca.

BIANCAVILLA – Ore di forte apprensione a Biancavilla per la scomparsa di Alfredo Pelleriti, un giovane di 21 anni, del quale non si hanno più notizie dalle 11 di questa mattina, mercoledì 4 novembre.

Secondo quanto riferito dai familiari, il ragazzo si sarebbe allontanato senza portare con sé il telefono cellulare. I parenti hanno già presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri e lanciato un appello sui social per chiedere l'aiuto della cittadinanza.

Alla mobilitazione si è unito anche il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, che attraverso la propria pagina Facebook ha rivolto un appello urgente a tutti i cittadini, annunciando di avere già attivato una squadra di ricerca.

Il primo cittadino ha fornito anche una descrizione dell'abbigliamento del giovane: scarpe nere, jeans scuri, maglietta nera e felpa nera con cappuccio, con dettagli verdi e rossi.

«Come già accaduto in altre occasioni, chiedo a ciascuno di dare una mano», ha scritto Bonanno, invitando i cittadini a controllare nelle vicinanze delle proprie abitazioni, nei garage, nei terreni e nelle aree circostanti.

Anche i familiari hanno diffuso un accorato messaggio sui social: «È scomparso mio cugino da stamattina alle 11. Si chiama Alfredo Pelleriti. Aiutateci a trovarlo, vi prego, condividiamo».

Chiunque abbia visto il giovane o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le Forze dell'Ordine al numero unico di emergenza 112.

La speranza è che la collaborazione dei cittadini possa contribuire a ritrovare Alfredo al più presto.