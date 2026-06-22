🔴 Biancavilla, scomparso un uomo di 85 anni: ricerche in corso

Dell’anziano non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi. Chiunque lo avvisti è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

BIANCAVILLA – Cresce la preoccupazione per la scomparsa di un uomo di 85 anni, del quale non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi.

Secondo le informazioni raccolte, l’anziano si sarebbe recato nella propria proprietà di campagna situata in contrada Pozzillo, nei pressi dell’Oleificio Conti. Da quel momento, però, si sono perse le sue tracce e i familiari, non riuscendo più a contattarlo, hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Le forze dell’ordine, informate dell’accaduto, hanno già avviato le ricerche nella zona nel tentativo di rintracciare l’uomo nel più breve tempo possibile.

In queste circostanze, anche il supporto della comunità può risultare determinante. L’invito rivolto ai residenti e a chiunque si trovi a transitare nell’area interessata è quello di prestare particolare attenzione.

Chiunque dovesse avvistare l’anziano o avere informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine, chiamando il Numero Unico di Emergenza 112, oppure a rivolgersi alla più vicina stazione dei Carabinieri o agli altri organi competenti presenti sul territorio.

Le autorità raccomandano inoltre di evitare la diffusione di notizie non verificate sui social network e di non ostacolare le operazioni di ricerca attualmente in corso.

Ogni segnalazione potrebbe rivelarsi fondamentale per consentire il rapido ritrovamento dell’uomo e riportarlo al più presto tra i propri cari.