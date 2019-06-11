95047

BIANCAVILLA: SCONTRO AUTO-SCOOTER IN VIALE DE FIORI, FERITO

A cura di Redazione Redazione
11 giugno 2019 14:19
Cronaca
FLASH

Incidente pochi minuti fa, in viale de fiori, nei pressi del mercato ortofrutticolo.

A scontrarsi, per cause in via d’accertamento, una Audi ed uno scooter.

Violento è  stato l’impatto, ad avere la peggio i due ragazzi sullo scooter che sono stati prontamente soccorsi dall’ambulanza del 118 e trasportati al Pronto Soccorso per le cure ed ulteriori accertamenti.

Sul posto due ambulanze ed i Carabinieri

IN AGGIORNAMENTO

