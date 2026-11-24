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BIANCAVILLA, SCONTRO TRA DUE AUTO IN VIA DELLA MONTAGNA
Sul posto la Polizia Municipale. Fortunatamente nessun ferito grave.
A cura di Redazione
24 novembre 2026 18:58
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Incidente stradale nella serata di oggi, martedì 24 novembre, a Biancavilla, lungo via della Montagna.
Per cause ancora da accertare, due autovetture si sono scontrate, riportando evidenti danni alla carrozzeria.
Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte, non si registrerebbero feriti gravi.
Sul posto gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso e per regolare la viabilità.
L’incidente sta causando rallentamenti alla circolazione stradale lungo il tratto interessato. Le operazioni sono tuttora in corso.