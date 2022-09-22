BIANCAVILLA. SCOPERTA SALA GIOCHI ABUSIVA, OLTRE 200.000 EURO DI SANZIONI

I funzionari ADM della sezione operativa di Catania e i militari dell’Arma dei Carabinieri, nel corso dei controlli volti a verificare la regolarità delle apparecchiature da gioco installate negli ese...

I funzionari ADM della sezione operativa di Catania e i militari dell’Arma dei Carabinieri, nel corso dei controlli volti a verificare la regolarità delle apparecchiature da gioco installate negli esercizi pubblici, hanno rinvenuto a Biancavilla (CT) , all’interno del bar annesso a un autolavaggio, 2 totem messi a disposizione dell’utenza per attività di gioco da casinò e un apparecchio da divertimento senza vincita in denaro, privi di autorizzazione.

Sequestrate le apparecchiature elettroniche risultate disconnesse dalla banca dati di ADM e sprovviste anche del nulla osta che rilascia la medesima Agenzia fiscale, al gestore, che non aveva richiesto le licenze necessarie per lo svolgimento delle attività di bar e per l’installazione dei videogiochi, sono state applicate sanzioni amministrative per oltre 200.000 euro.