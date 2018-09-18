BIANCAVILLA: SEQUESTRATI OLTRE 50 KG DI DROGA

I carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un 30enne del posto, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di coltivazione illecita e detenzione finali...

I carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un 30enne del posto, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di coltivazione illecita e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, al termine di una prolungata attività d’indagine, i militari, accedendo ad un fondo agricolo di Contrada San Giovanni, agro del comune di Biancavilla, hanno sorpreso l’uomo mentre era intento a curare una piantagione di canapa indiana composta da circa 50 piante, di varia metratura, dotata di un moderno impianto di irrigazione.

Approfondendo l’ispezione dei luoghi gli operanti, nascosti all’interno di un casolare, hanno rinvenuto tre barattoli in vetro contenenti complessivamente circa 1,5 Kg di marijuana, già essiccata e pronta per essere dosata e posta in vendita, nonché diverso materiale utilizzato proprio dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da piazzare al dettaglio.

La droga e il materiale sono stati posti sotto sequestro, mentre l’arrestato attenderà il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari.