Biancavilla, si finge agricoltore e nasconde oltre mezzo chilo di droga: arrestato

I Carabinieri scoprono marijuana e hashish nascosti in un tubo di cemento in un terreno agricolo. In manette un 26enne.

Un’attività investigativa mirata, sviluppata dai Carabinieri della Compagnia di Paternò attraverso accertamenti sul territorio e successive perquisizioni, ha consentito di recuperare oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti, tra marijuana e hashish, e di arrestare un 26enne di Biancavilla, ritenuto responsabile, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, di detenzione di droga ai fini di spaccio.

In particolare, i militari del Nucleo Operativo, con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Adrano e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia”, sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, hanno eseguito alcune perquisizioni nelle aree periferiche del paese, in contrada Scrifi/Erbe Bianche.

Qui, all’interno di un fondo agricolo, gli investigatori hanno individuato un casolare dal quale fuoriusciva un tubo in cemento utilizzato per il deflusso delle acque piovane. Proprio all’interno di quel tubo, nascosti sotto alcune pietre, sono stati scovati diversi involucri contenenti droga, insieme a un bilancino elettronico perfettamente funzionante.

Nel dettaglio, i militari hanno sequestrato 2 buste contenenti quasi 500 grammi di marijuana e un panetto di hashish da 100 grammi, che sono stati sottoposti a sequestro.

Nel corso degli accertamenti, il proprietario del terreno ha riferito ai Carabinieri che quel fondo era stato ceduto informalmente a un 26enne di Biancavilla, per raccogliere olive e fichi d’India.

I militari dell’Arma hanno quindi raccolto elementi investigativi che hanno portato a individuare nel giovane il presunto responsabile della droga nascosta nel terreno. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 26enne avrebbe mascherato la sua attività illecita fingendosi agricoltore.

Il giovane è stato, pertanto, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.