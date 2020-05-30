BIANCAVILLA: SMALTIVANO RIFIUTI E RUBAVANO ENERGIA ELETTRICA: CONVIVENTI IN MANETTE

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza un uomo di 56 anni e la sua convivente di 51, del posto, per furto aggravato e raccolta e smaltimento illecito di rifiuti.I...

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza un uomo di 56 anni e la sua convivente di 51, del posto, per furto aggravato e raccolta e smaltimento illecito di rifiuti.

I militari, nel corso di un servizio di perlustrazione effettuato nella contrada Giardinello, hanno notato che in un terreno adiacente all’abitazione della coppia erano presenti rifiuti di vario genere oltre a rottami di elettrodomestici che, da immediati accertamenti hanno constatato essere di pertinenza degli arrestati.

In particolare poi, con l’ausilio di personale tecnico dell’ENEL, hanno altresì verificato che i due avevano abusivamente allacciato alla rete pubblica l’impianto elettrico della loro abitazione.