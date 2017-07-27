BIANCAVILLA: SPACCIAVANO DA CASA, DUE ARRESTI
I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza il 36enne Nicolò PARISI ed il 23enne Antonio GALVAGNO, entrambi del posto, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
L’eccessivo viavai di giovani “clienti” da quelle abitazioni ubicate nella zona di Via Manzoni ha spinto i militari a tenerle sotto osservazione per diversi giorni, utili a dare un senso all’irruzione avvenuta all’alba di ieri mattina quando, perquisendole da cima a fondo, hanno rinvenuto nel complesso: 500 grammi di marijuana – da cui poter ricavare 3.000 dosi da smerciare al dettaglio – nonché dei bilancini elettronici di precisione.
La droga è stata sequestrata mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati entrambi relegati agli arresti domiciliari.