Biancavilla, tenta di sfuggire ai controlli: 23enne denunciato, nel bagagliaio un bastone chiodato pronto all’uso

Nel corso di un servizio serale di controllo del territorio, i Carabinieri della stazione di Biancavilla hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 23 anni residente in paese, ritenuto responsabile di porto di oggetti atti a offendere, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e vigilanza svolte quotidianamente dall’Arma, finalizzate a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare comportamenti potenzialmente pericolosi e, in tale contesto, i militari hanno proceduto al controllo del giovane che, alla vista della pattuglia, ha tentato di sottrarsi all’identificazione, insospettendo così i Carabinieri e inducendoli ad approfondire gli accertamenti.

Dopo averlo fermato, dunque, i militari dell’Arma hanno deciso di sottoporlo ad una perquisizione personale e veicolare, scoprendo che il ragazzo nascondeva nel bagagliaio dell’auto un bastone in legno, lungo circa 80 centimetri, dotato di borchie e punta in ferro, oggetto chiaramente idoneo ad arrecare offesa.

La condotta accertata si inserisce nell’ambito della normativa prevista dall’articolo 4 della legge n. 110 del 1975, che vieta il porto ingiustificato, fuori dalla propria abitazione, di strumenti atti ad offendere. La ratio della norma è quella di prevenire situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, impedendo la circolazione di oggetti che, per caratteristiche e modalità di utilizzo, possano essere impiegati per arrecare danno alle persone.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 23enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria e il manufatto è stato immediatamente sottoposto a sequestro.