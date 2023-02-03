BIANCAVILLA, TIENE IN CASA DROGA, ARMI E MUNIZIONI: ARRESTATO

Continua l’attività della Polizia di Stato per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. A Biancavilla i poliziotti del commissariato di Adrano hanno arrestato un residente di 22 anni, con v...

Continua l’attività della Polizia di Stato per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. A Biancavilla i poliziotti del commissariato di Adrano hanno arrestato un residente di 22 anni, con vari precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione di arma da fuoco clandestina e delle relative munizioni.

Gli agenti di polizia da tempo sospettavano che l’uomo potesse detenere all’interno della propria abitazione della sostanza stupefacente, quindi, nel pomeriggio del primo febbraio, hanno predisposto un mirato servizio di appostamento finalizzato ad accertare la fondatezza di tale sospetto.

Avuta contezza che l’uomo si trovasse all’interno della propria abitazione, i poliziotti hanno deciso di accedervi e di procedere alla perquisizione di tutti i locali di sua pertinenza. All’interno del garage, hanno rinvenuto diverse buste contenenti più di 600 involucri di marijuana. Le dosi erano pronte per essere immesse sulla piazza di spaccio di Biancavilla. Procedendo nella perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto, nascosto all’interno di una scatola, un fucile a doppia canna, calibro 16, con matricola abrasa; dentro la stessa scatola erano contenute anche 16 cartucce di cui due già inserite e pronte a essere esplose. La perquisizione ha portato, inoltre, al rinvenimento di 3 bilancini di precisione, di quelli utilizzati per pesare la quantità di sostanza stupefacente necessaria per il confezionamento delle singole dosi e materiale per il confezionamento della marijuana.

L’uomo è stato condotto in commissariato in stato di arresto per le necessarie operazioni di identificazione; da qui, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trasferito alla Casa circondariale “Piazza Lanza” di Catania.