BIANCAVILLA: Traffico di droga, un arresto

I carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato il 49enne catanese Luigi Adornetto, già agli arresti domiciliari in una comunità di recupero, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.

Già condannato dai giudici per estorsione nonché produzione e traffico illecito di sostanza stupefacente, reati commessi nel capoluogo etneo tra il 12 dicembre 2007 e il 9 gennaio 2009, dovrà espiare un residuo pena equivalente a un anno e 4 mesi di reclusione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.