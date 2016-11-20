95047

Biancavilla - Uomo trovato morto in auto

A cura di Redazione Redazione
20 novembre 2016 13:16
Biancavilla - Uomo trovato morto in auto -
Il cadavere di un uomo, è stato trovato questa mattina nelle campagne a sud di Biancavilla.
Il corpo che ha ferite alla testa era riverso in auto . Indagano i Carabinieri della compagnia di Paternò che seguono la pista dell'omicidio. Sul posto i militari della stazione di Biancavilla e gli agenti del commissariato di Adrano

La vittima ha 44 anni, Antonio Crispi.  non ha precenti penali, ed è stata uccisa con diversi colpi di pietra alla testa. Il corpo era nell' automobile in contrada San Giovanni, a Biancavilla, nel Catanese. I carabinieri, che indagano coordinati dalla Procura di Catania, escludono collegamenti tra il delitto e la criminalità organizzata.

